11/11 ©Getty

1) JADON SANCHO (2000, attaccante Borussia Dortmund): 168,9 milioni di euro. Non servono presentazioni per il leader tra gli Under 20 nel mondo, lui che nella classifica assoluta del CIES era stato preceduto solo da Mbappé, Sterling e Salah. Ex City e superstar del calcio europeo, Sancho si è definitivamente consacrato in Germania: ben 26 gol e 36 assist in 79 gare da giallonero, bilancio pazzesco per un 19enne già in pianta stabile nell’Inghilterra (11 presenze e due reti)