Il danese è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Dopo l'accordo raggiunto venerdì tra Inter e Tottenham, arriva un'altra indicazione: non è tra i convocati di Mourinho per la sfida di FA Cup con il Southampton

Un altro indizio avvicina Christian Eriksen e l'Inter. Venerdì è stata una giornata decisiva per il club nerazzurro per raggiungere l'accordo economico con il Tottenham, dopo averlo già trovato da tempo con il giocatore. Mancano solo gli ultimissimi dettagli, di natura strettamente burocratica. Ma nonostante questo, il giocatore danese non compare nella lista dei convocati di José Mourinho per la sfida di sabato di FA Cup degli 'Spurs' contro il Southampton. Una notizia che avvicina ulteriormente la fumata bianca dell'affare. L'ex Ajax potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di lunedì 27, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con l'Inter.