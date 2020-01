Liverpool, replay in FA Cup durante la sosta. Klopp: "Non ci saremo"

A dicembre il Liverpool fu eliminato dalla Carabao Cup: in quell'occasione i Reds si presentarono con la squadra under 23 perché impegnati il giorno dopo nei Mondiali per club e persero 5-0 contro l'Aston Villa. La squadra di Klopp ora potrebbe decidere di sacrificare anche la FA Cup, dopo il 2-2 contro lo Shrewsbury Town (squadra di League One). Il regolamento prevede che ci sia il replay, ovvero che la partita si rigiochi a campi invertiti, dunque ad Anfield. Ma il Liverpool, in questo caso, sarebbe chiamato a giocare durante la pausa invernale prevista per la Premier League, nell'unico momento di riposo in una stagione ricca di impegni tra Supercoppa Europea, campionato, Champions League, Mondiale per club e coppe nazionali varie.

"Non giocheremo nella pausa, rispetterò i miei ragazzi"

Una situazione che ha fatto arrabbiare, e non poco, Jurgen Klopp, che ha minacciato di non giocare questa partita: "Lo scorso aprile, dagli uffici della Premier ci chiesero di rispettare la pausa invernale, non organizzando amichevoli e non disputando altre competizioni per dare riposo ai calciatori. E, guardate un po', in quelle due settimane di pausa dovremmo giocare il replay di FA Cup. Non ci saremo, rispetterò quanto garantito ai miei ragazzi e manderemo in campo ancora una volta la squadra under 23", ha dichiarato l'allenatore tedesco.