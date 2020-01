West Ham-Liverpool 0-2, gol e highlights: decidono Salah e Oxlade-Chamberlain

West Ham – Liverpool 0-2

35’ rig. Salah, 52’ Oxlade-Chamberlain

West Ham (3-5-2): Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell; Ngakia, Noble, Rice, Snodgrass, Masuaku; Haller, Lanzini (dal 69’ Fornals). All. David Moyes.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (dal 78’ Keita), Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (dall’85’ Jones), Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi (dal 69’ Fabinho). All. Jurgen Klopp.

Arbitro: Jonathan Moss

Ammoniti: Diop, Noble.

Semplicemente inarrestabili. Il Liverpool vince anche sul campo del West Ham, nel recupero della 18^ giornata che i Reds non hanno disputato perché impegnati nel Mondiale per Club lo scorso dicembre. Il vantaggio per la squadra di Jurgen Klopp è firmato da Mohamed Salah, che al 35’ trasforma il calcio di rigore accordato. Ad inizio ripresa, gli ospiti indirizzano notevolmente la partita: splendida palla di Firmino per il taglio di Oxlade-Chamberlain, che a tu per tu con Fabianski lo fredda in uscita (52’). Gli Hammers sfiorano il pareggio al 71’, quando sulla respinta di Alisson dopo il tiro di Rice arriva sul pallone Alexander-Arnold ma nel tentativo di allontanare il pericolo colpisce il palo della propria porta. Il Liverpool pareggia il conto dei legni sette minuti dopo, quando il sinistro a giro di Salah dal limite incontra la stessa sorte. Nel finale, bravo Alisson a salvare sul colpo di testa nuovamente di Rice. Con questa vittoria, la striscia consecutiva dei Reds arriva a 15, a soli tre successi dal record detenuto dal Manchester City, e sono state battute tutte le squadre del campionato inglese. Da 41 partite il Liverpool è imbattuto: superato il Chelsea della stagione 2004/05, nel mirino c’è l’Arsenal che è arrivato a 49 nella stagione 2003/04.