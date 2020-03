Due rigori parati e pass per i quarti di finale per il suo Norwich contro gli Spurs di Mourinho. Il segreto? Appunti segnati sulla borraccia d'acqua del portiere. Il precedente nei Mondiali 2014: Van Gaal lo fece entrare ai quarti di finale contro il Costa Rica, respinse due rigori e portò l'Olanda in semifinale

Krul pararigori: il precedente ai Mondiali 2014

Tim Krul eroe per una sera. Una scena che si era già vista il 6 luglio 2014. Mondiali in Brasile, quarti di finale. Olanda e Costa Rica sono sullo 0-0 e i tempi supplementari stanno per terminare. Al 121', nell'ultimo minuto di recupero, il ct olandese Louis Van Gaal richiama Cillessen, il portiere titolare, e inserisce Krul. Una scena praticamente inedita con una posta così elevata in palio nella storia della Coppa del Mondo. La scelta di Van Gaal è premiata dai fatti: Krul ipnotizza Ruiz e Umaña dal dischetto e l'Olanda vola in semifinale, dove sarà sconfitta ai rigori dall'Argentina. "Era tutto preparato" sveleranno Krul e Van Gaal al fischio finale. Una vicenda pazzesca, che ha meravigliosamente funzionato: quasi sei anni dopo e con una borraccia protagonista, la storia si è ripetuta in FA Cup. Con Krul ancora in copertina. E portato in trionfo dai compagni di squadra.