Watford, Sarr: "Con i soldi guadagnati ho comprato delle pecore a mio padre"

Con 5 gol e 4 assist in Premier League, Ismaila Sarr è la rivelazione della stagione del Watford. Sua la doppietta che ha condannato il Liverpool alla prima sconfitta in campionato, l'attaccante classe 1998 è tra l'altro l'acquisto più caro della storia del club inglese della famiglia Pozzo, che in estate lo ha pagato 27 milioni dal Rennes. Dalla Ligue 1 alla Premier League, salto di qualità tecnico ed economico per il senegalese, che ha ben pensato di fare un bel regalo a suo padre: "Con i soldi guadagnati ho comprato delle pecore. Mio padre lavora in una fattoria, prima non aveva un allevamento mentre ora ce l'ha. È sempre stato il suo sogno", le parole dell'attaccante sui canali social del club. Nonostante la doppietta ai campioni d'Europa in carica, Sarr non ha dimenticato le sue origini e ora, dopo tanti sacrifici, è riuscito a realizzare il desiderio di suo padre.