Coronavirus, tre giocatori del Leicester in isolamento: "Misura precauzionale"

"Tre giocatori della prima squadra hanno iniziato un periodo di auto-isolamento come misura precauzionale". L'allenatore Brendan Rodgers: "Hanno mostrato sintomi da coronavirus". Al momento i match di Premier League sono previsti a porte aperte, come ha confermato il governo inglese

Tre giocatori isolati come misura precauzionale. La conferma arriva su Twitter e sul sito ufficiale del club tramite un comunicato, seguito alle parole dell'allenatore Brendan Rodgers che aveva preannunciato come alcuni calciatori del club "avessero mostrato sintomi da coronavirus". I tre - come si legge sulla nota - "hanno mostrato sintomi estremamente lievi, resteranno a casa per un periodo di sette giorni e la situazione è auto-gestibile".

Il comunicato

"Nei giorni scorsi i tre giocatori hanno tutti presentato una malattia estremamente lieve - inizia così la nota ufficiale del Leicester -. In linea con le attuali linee guida del governo, i giocatori sono rimasti a casa e hanno contattato il servizio NHS 111 (il numero di riferimento in Inghilterra, ndr). Tutti e tre i giocatori sono stati successivamente avvisati dall'NHS 111 che i loro sintomi erano coerenti con la malattia, e che un periodo di auto-isolamento di sette giorni sia appropriato come precauzione. Nessun ulteriore test è stato necessario. Il club è in costante contatto con i giocatori interessati, i cui sintomi rimangono lievi e auto-gestibili".

"Nell'attuale clima medico - prosegue il comunicato del Leicester -, il club è pienamente consapevole delle proprie responsabilità nei confronti di tutti i suoi dipendenti e ha emesso una serie di consigli interni coerenti con le attuali raccomandazioni del governo e dei professionisti medici in tema coronavirus. A tutto il personale che ha manifestato sintomi moderati di cattiva salute è stato consigliato di rimanere a casa, di contattare l'NHS 111 e di seguire i consigli. A chiunque abbia sintomi di influenza viene chiesto di stare lontano dal King Power Stadium per evitare una potenziale diffusione tra gli altri tifosi. Il club continua a monitorare attentamente la situazione e ad adottare misure adeguate per proteggere al meglio la salute dei propri dipendenti e tifosi".