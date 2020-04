Nessuna riduzione degli stipendi dei giocatori, il Chelsea attraverso una nota spiega la strada che intende intraprendere durante questa emergenza coronavirus: "Il consiglio ha chiesto ai giocatori di concentrarsi sul sostegno a cause caritatevoli, non sono previsti tagli salariali"

Non è prevista una riduzione dello stipendio, ma viene chiesto di fare beneficenza durante l'emergenza coronavirus: è questa la decisione del Chelsea nei confronti dei propri giocatori. Lo ha annunciato il club con una nota sul suo sito internet. "Per il momento - è scritto nella nota - non ci saranno riduzioni degli stipendi e il consiglio ha chiesto ai giocatori di concentrarsi sul sostegno a cause caritatevoli".

Il comunicato

"L'obiettivo è stato quello di trovare un'intesa al fine di preservare il lavoro del personale, compensare i sostenitori e partecipare ad attività per buone cause", si legge nella nota. "Siamo grati alla squadra per aver contribuito a sostenere il club nella sua comunità e nelle attività di beneficenza, in particolare attraverso #PlayersTogether che supporta il servizio sanitario nazionale (British National Health Service)". Si tratta dell'operazione lanciata questo mese dai giocatori della Premier League che mira a raccogliere e distribuire fondi per enti di beneficenza a sostegno del servizio sanitario.