Morto Trevor Cherry: vinse la Premier col Leeds

Si è spento all'età di 72 anni Trevor Cherry, ex difensore inglese, che vinse il campionato nel 1974 con il Leeds United, la squadra a cui ha legato maggiormente il suo nome in carriera e che sui propri canali ufficiali ha fatto pervenire tutto il suo cordoglio per la scomparsa. Le cause della morte appaiono improvvise e inaspettate, stando a quanto riportano i media inglesi. Tra il 1976 e il 1980 Cherry aveva vestito anche la maglia della nazionale britannica.

La carriera di Cherry

Cherry era cresciuto nel vivaio dell'Huddersfield, con cui ha esordito nei professionisti nel 1965. È rimasto in questa squadra fino al 1972, anno in cui è passato al Leeds dov'è stato per dieci stagioni. Dal 1982 fino alla fine della sua carriera nel 1985 ha vestito la maglia del Bradford.