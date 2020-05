Ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Melwood per i Reds. Klopp vede il suo difensore entrare in campo con gli occhi sullo smartphone e ci scherza su: "Non togli gli occhi dal telefono fino all'inizio dell'allenamento". E Van Dijk: "Mister, mi sto collegando a internet per tracciare le mie prestazioni in campo"

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA