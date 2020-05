7/14

E il replay? Il Liverpool vincerà sì 1-0, ma senza Klopp in panchina. Come già capitato per la Coppa di Lega a dicembre contro l'Aston Villa (ventiquattro ore dopo la squadra avrebbe giocato la semifinale del Mondiale per Club), il tedesco mandò in campo la formazione Under 23, e così anche il relativo allenatore Neil Critchley.

LIVERPOOL, UN TIFOSO FESTEGGIA IN ANTICIPO SPENDENDO 250MILA STERLINE