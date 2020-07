Cade il Chelsea, Ancelotti batte 2-1 il Leicester

Si ferma il cammino del Chelsea nella 32esima giornata di Premier League. I Blues di Lampard cedono per 3-2 nel derby contro il West Ham. Avanti con Willian su rigore al 42', Kanté e compagni hanno incassato le due reti di Soucek e Antonio in avvio di secondo tempo. Il secondo gol personale di Willian era valso il pareggio al 72', ma è stato Yarmolenko all'89' a consegnare la vittoria agli Hammers, che si portano così in sedicesima posizione e fanno un importante passo in avanti in zona salvezza. Chelsea che resta quarto a quota 54 punti e non approfitta della sconfitta del Leicester terzo, ko per 2-1 contro l'Everton di Carlo Ancelotti, ora undicesimo con 44 punti: vantaggio dei padroni di casa con Richarlison al 10', raddoppio di Sigurdsson su rigore al 16'. La rete ospite nella ripresa con Iheanacho al 51' serve solo ad accorciare le distanze.

Nelle altre due gare giocate nel mercoledì di Premier, spicca il 4-0 dell'Arsenal sul Norwich: il team di Arteta si è imposto per 4-0 sull'ultima in classifica. Partita senza storia, decisa dalle reti di Aubameyang al 33' e al 67', di Xhaka al 37' e di Cedric all'81'. Arsenal ora settimo con 46 punti, mentre il Norwich resta a 21. Altro poker al Vitality Stadium di Bournemouth, dove il Newcastle si e' imposto per 4-1 sulla squadra di casa. Ad avviare le marcature è stato Gayle al 5', con raddoppio di Longstaff al 30'. Nel secondo tempo sono arrivate altre due reti dei Magpies, firmate da Almiron al 57' e l'ex Inter Lazaro al 77'. Nel finale centro della bandiera firmato da Gosling al 94', con il Bournemouth che resta penultimo con 27 punti alla pari con l'Aston Villa. Newcastle tredicesimo con 42 punti, gli stessi del Crystal Palace.