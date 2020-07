L'allenatore dei Reds, fresco vincitore della Premier League, mette in dubbio il proprio futuro da allenatore: "Non mi vedo in panchina fino a una certa età. Quando ho iniziato, ho pensato che avrei fatto l'allenatore per 25 anni e alla scadenza del contratto con il Liverpool saranno passati 23 anni e mezzo..." CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Jurgen Klopp, fresco vincitore della Premier League, riportata a Liverpool dopo 30 anni d'attesa, non è mai banale. Non lo è quando allena e nemmeno quando parla davanti a un microfono. In una lunga intervista concessa al Mirror, l'allenatore tedesco ha lasciato diversi dubbi riguardo al proprio futuro da allenatore. Una carriera ricca di successi che però, secondo quanto dichiarato dallo stesso Klopp, potrebbe interrompersi al termine della propria avventura con il Liverpool, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024: "Non ho piani al di là di quella data. Quando ho iniziato ad allenare, mi sono detto 'Ora ti aspettano 25 anni di duro lavoro'. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette anni al Borussia Dortmund e alla scadenza del mio contratto con il Liverpool saranno passati 23 anni e mezzo. Non mi vedo in panchina fino a una certa età". Un concetto espresso già in passato, anche quando gli era stata prospettata l'ipotesi di firmare un contratto a vita con il club inglese. Il timore di Klopp è quello di non poter riuscire, con il passare degli anni, a vivere il proprio ruolo nel modo viscerale e passionale con il quale approccia questa professione a ogni allenamento.