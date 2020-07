3/17

BILLY BREMNER - Immaginate un giocatore talmente influente da far parte dell'inno del club: "Little Billy Bremner is the captain of the crew / For the sake of Leeds United he would break himself in two". Per il Leeds avrebbe fatto qualsiasi cosa. Quasi seicento presenze in poco meno di vent'anni. Vincerà tutto in patria col "maledetto" United, sfiorando una Coppa Campioni persa in finale contro il Bayern di Beckenbauer e Gerd Müller.