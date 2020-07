L'attaccante del Tottenham, fresco della doppietta segnata al Leicester nella domenica di Premier, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram per annunciare che il suo terzo figlio sarà un maschietto. Radunati amici e parenti in collegamento via zoom, Harry ha calciato un rigore in diretta per svelare l'identità del bebé in arrivo, in presenza della moglie e delle loro due bimbe. Fumata azzurra: "We are having a Boy!"