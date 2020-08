Il gol che ha sbloccato il Community Shield festeggiato esultando come Chadwick Boseman in "Black Panther". Pierre-Emerick Aubameyang ha omaggiato l'attore morto a 43 anni dopo una lunga malattia durante Arsenal-Liverpool. Nel 2019 aveva indossato la maschera del supereroe Marvel in un match di Europa League spiegando così il gesto: "Mi rappresenta, tra l'altro la nazionale del Gabon è soprannominata Le Pantere..."

COMMUNITY SHIELD, L'ARSENAL BATTE AI RIGORI IL LIVERPOOL