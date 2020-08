2/12 ©Getty

Si è attrezzato il Brighton a partire dai dispenser per l'igienizzazione delle mani all’ingresso dello stadio. Soddisfatto Richard Masters, amministratore delegato della Premier League: "Il Brighton ha fatto un lavoro fantastico durante il loro evento di prova per il ritorno dei tifosi. È stato fantastico vedere il pubblico in uno stadio della Premier League per la prima volta da marzo"

