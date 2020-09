16/16

FLORIN RADUCIOIU: gol in Ligue 1, Bundes, Liga, Premier e Serie A - "En plain" per l'ex attaccante dalla Romania, passato in Italia da Bari, Verona, Brescia e Milan. Lì i suoi primi gol nell'Europa del pallone. Poi segnati anche con Espanyol in Spagna, West Ham in Inghilterra, Stoccarda in Germania e, nel finale di carriera, in Francia col Monaco.



Solo lui è riuscito a segnare in tutti i principali campionati europei.