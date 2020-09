Sabato di Premier League che si apre con una gara divertentissima tra Brighton e Manchester United: prima vittoria in campionato per gli uomini di Solskajer, che passano 3-2 grazie a un calcio di rigore al 100' realizzato da Bruno Fernandes

Brighton - Manchester United 2-3 (HIGHLIGHTS)

40' Maupay (B), 43' Dunk aut. (M), 55' Rashford (M), 95' March (B), 100' B.Fernandes (M)

BRIGHTON (3-4-3): Ryan; White, Dunk, Webster; Lamptey, Lallana (75' Gross), Alzate, March; Trossard, Connolly (75' Jahanbakhsh), Maupay. All.Potter

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba (65' Fred), Matic; Greenwood (83' Bailly), B.Fernandes, Rashford; Martial (90' Van De Beek). All.Solskjaer

Comincia con una sfida divertentissima la seconda giornata di Premier League. Servono quasi 10 minuti oltre il novantesimo al Manchester United, per avere ragione del Brighton al termine di una gara dalle mille emozioni. Continui ribaltamenti di fronte, prima dell'episodio decisivo in pieno recupero: è la Var infatti a decretare il calcio di rigore, causato da un fallo di mano di Maupay, che permette a Bruno Fernandes di presentarsi sul dischetto e regalare i primi tre punti del campionato agli uomini di Solskjaer. Davvero sfortunato il Brighton che, oltre ad aver raggiunto il pareggio al 95' ed esserselo visto sfuggire pochi minuti dopo, può recriminare per aver colpito ben tre pali, sempre con Leandro Trossard. Una vera e propria maledizione per i padroni di casa, che vengono così raggiunti in classifica a quota 3 punti proprio dal Manchester United.