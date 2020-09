Lo spagnolo ha manifestato "lievi sintomi, ma è un buona salute. Si è auto-isolato e stiamo rispettando tutti i protocolli". L'ex Bayern Monaco, in ritardo di condizione, aveva saltato l'ultima partita contro l'Arsenal. La Premier aveva annunciato da poco dieci casi nell'ultima settimana di test, su 1.595 persone controllate

