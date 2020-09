Coord. medici di Serie A: "Giornata non a rischio"

Ricciardella: "Genoa-Torino? Aspettiamo decisione Lega"

Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, interviene a Sky: "Non abbiamo fatto alcuna richiesta formale per il rinvio di Genoa-Torino, ma ci aspettiamo una decisione coerente nell'interesse di tutti. Oggi non possiamo allenarci, probabilmente non potremo farlo neanche nei prossimi giorni. È chiaro che affrontare una partita in queste condizioni mi sembra particolarmente difficile, però aspettiamo quello che deciderà la Lega".