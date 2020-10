Poker Everton, Ancelotti solo al comando

approfondimento

È 'Carletto-mania' a Goodison Park. Altro trionfo dell'Everton, il quarto in altrettante gare di Premier League con 12 gol fatti e 5 subiti: ora la squadra di Ancelotti è temporaneamente sola al comando. Uno sprint storico per i blu di Liverpool, che non vincevano le prime quattro in campionato dal lontano 1969. E ancora più brillante considerando tutte le competizioni: l'Everton ha vinto tutte le sue 7 partite stagionali. Oggi si è inchinato anche il Brighton, subito sotto per il gol di Calvert-Lewin (capocannoniere della Premier con 6 gol e fresco di chiamata in nazionale) a cui ha risposto Maupay nel finale di primo tempo. Il raddoppio dell'Everton è arrivato appena prima della pausa con Mina, ben innescato da James Rodriguez. E il colombiano ex Real si è poi scatenato nella ripresa con una doppietta. Bissouma ha ricucito lo score solo a tempo scaduto, la festa è tutta per Ancelotti e suoi ragazzi.