BRIGHTON



Acquisti: Van Hecke (d, Nac Breda, 2 mln), Veltman (d, Ajax, 1 mln), Weir (c, 0,55 mln, Wigan), Lallana (c, Liverpool, gratuito), Ella (c, Amiens, gratuito)

Cessioni: Knockaert (a, Fulham, 11,7 mln), Mooy (c, Shanghai SIPG, 4,5 mln), Duffy (d, Celtic, 2,2 mln), Button (p, Wba, 1,1 mln), Montoya (d, Betis, gratuito), Tau (a, Anderlecht, prestito), Mlakar (a, Maribor, prestito), Clarke (d, Derby, prestito), Ostigard (d, Coventry, prestito), Murray (a, Watford, prestito), Schelotto (d, svinc), Kayal (c, svinc)

(Foto Twitter @OfficialBHAFC)

