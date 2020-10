Tottenham, crollo finale: West Ham rimonta 3 gol

Clamorosa rimonta del West Ham in casa del Tottenham: gli Spurs, in vantaggio per 3-0 dopo 16 minuti, si fanno recuperare tre reti negli ultimi dieci minuti. Pareggi tra Sheffield e Fulham e tra Crystal Palace e Brighton. L'Aston Villa passa nel finale sul campo del Leicester e vola al secondo posto

TOTTENHAM-WEST HAM 3-3 (Highlights)

1' Son, 8' Kane, 16' Kane (T), 82' Balbuena, 85' aut. Sanchez, 94' Lanzini (W)

Gol, spettacolo e un finale di gara incredibile: il Tottenham si fa rimontare tre gol negli ultimi dieci minuti dal West Ham e raccoglie un solo punto in questo derby londinese. La squadra di Mourinho parte alla grande, portandosi sul 3-0 dopo appena 16 minuti. Bastano pochi secondi gli Spurs per sbloccare la partita con Son che, servito da Kane, salta Balbuena e batte Fabianski con un preciso diagonale. All'8' il raddoppio: Kane supera Rica con un tunnel e sigla il 2-0 con un fantastico tiro dai 25 metri. E l'attaccante inglese si ripete al 16', trasformando un bel cross di Reguilòn. Dominio Tottenham nel primo quarto d'ora e vittoria che sembra in cassaforte. Gli Spurs controllano bene, il West Ham costruisce qualche occasione da gol ma senza riuscire a riaprire la partita. Questo fino all'82', quando Balbuena trasforma di testa un cross da calcio di punizione di Cresswell. Sembra comunque tardi per ipotizzare una rimonta, che però diventa possibilità concreta quando all'85' Sanchez devia nella propria porta un cross di Coufal causando il gol del 3-2. Il West Ham spinge alla ricerca di un clamoroso 3-3, che diviene realtà al 94': Lanzini firma il pareggio con uno straordinario tiro all'incrocio dei pali che non lascia scampo a Lloris.