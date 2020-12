Non solo Serie A, anche Premier League e Bundesliga scendono in campo tra martedì e giovedì per il turno infrasettimanale. Tante le partite in programma, con la super sfida tra Liverpool e Tottenham (mercoledì 16 dicembre ore 21, diretta su Sky Sport Football) che è certamente la più attesa. Le due squadre comandano la classifica a quota 25 punti ed entrambe hanno perso, nell'ultimo turno, l'occasione di arrivare a questo scontro diretto con due punti di vantaggio. Gli Spurs hanno pareggiato 1-1 contro il Crystal Palace, facendosi rimontare nel finale dopo l'iniziale vantaggio di Harry Kane. Stesso risultato anche per i Reds in casa del Fulham, ma in questo caso è stata la squadra di Klopp a rimontare a 10 minuti dalla fine con un rigore di Salah. Ad Anfield ci si gioca il primato in classifica, con le inseguitrici che osservano con attenzione per provare a superare almeno una delle due big o, quantomeno, ad avvicinarsi alla vetta.