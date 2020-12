Clamorosa beffa per gli uomini di Lampard, ribaltati in casa del Wolverhampton grazie a un gol di Neto al 95'. Un ko che non è andato proprio giù a Thiago Silva, rimasto sul palo per alcuni minuti a "metabolizzare" la sconfitta. Deludente pari casalingo per il Manchester City con il West Bromwich Albion

WOLVES-CHELSEA 2-1: GOL E HIGHLIGHTS - MAN CITY-WBA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS