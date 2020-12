Il club consegnerà delle scatole con generi alimentari per evitare che i giocatori siano esposti al rischio di contagio frequentando luoghi affollati come i supermercati. La misura è stata presa a causa della nuova variante del virus

Evitare luoghi potenzialmente affollati è una delle misure di prevenzione più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se si tratta di acquistare generi alimentari. Per questo motivo, il Wolverhampton ha vietato ai propri giocatori e alle rispettive famiglie di andare al supermercato. Il divieto era già scattato nella prima fase della pandemia, come ha spiegato Nuno Espirito Santo in conferenza stampa. "Da quanto è cominciata la pandemia, lo staff di cucina ha preparato delle scatole con cose basilari durante il periodo peggiore, che venivano distribuite ad ognuno. Appena la situazione è migliorata, abbiamo detto ai giocatori che erano liberi di andare a fare la spesa" ha detto l’allenatore.