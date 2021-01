Alla vigilia della sfida al Leeds (sabato 2 gennaio alle 13.30, Sky Sport Football) l'allenatore portoghese torna sul rinvio della gara contro il Fulham causa Covid, comunicato a quattro ore dal fischio d'inizio: "Credo sia stata una cosa davvero poco professionale, ci hanno mandato all'aria una settimana di lavoro. È una stagione speciale ma ci sono molte cose che non vanno bene" TOTTENHAM-FULHAM RINVIATA: LA RICOSTRUZIONE Condividi:

Il suo Tottenham attende di ospitare sabato 2 gennaio il Leeds alle 13.30 (diretta su Sky Sport Football) ma nel prepartita della sfida alla squadra allenata da Marcelo Bielsa José Mourinho è tornato sul rinvio del derby londinese del 30 dicembre tra gli Spurs e il Fulham. La partita non si è giocata a causa dei troppi contagi da Covid-19 tra giocatori e componenti dello staff avversario e la decisione di non scendere in campo è arrivata a meno di quattro ore dal fischio d'inizio. "Non mi va di parlarne troppo - le sue parole - credo sia stata una cosa davvero poco professionale, ma ormai è successa. Eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno mandato all'aria una settimana di lavoro".

"Stagione speciale ma tante cose sbagliate" leggi anche Guardiola: "5 positivi". Ma City-Chelsea si gioca Mercoledì scorso Mourinho aveva postato su Instagram una foto dei suoi giocatori nel centro tecnico degli Spurs, accompagnata dal testo: "Partita alle 18 e non sappiamo ancora se giocheremo. La migliore lega del mondo...". Una frecciata alla Premier League, che lo Special One ha spiegato così: "Se la partita fosse stata rinviata prima, anche i nostri allenamenti sarebbero stati diversi. È una stagione speciale con circostanze speciali, ci sono molte cose che non vanno bene". Tra queste, il fatto che Manchester City e Manchester United non siano scese in campo nella prima giornata: "Far cominciare una stagione con due club che hanno una partita in meno è sbagliato. La stagione è iniziata a settembre e abbiamo saputo soltanto nell'ultima settimana di dicembre quando sarebbero state giocate le due partite. Ora è successo con altre partite".

Parker: "Capisco la frustrazione di José" A sostegno di Mou è intervenuto Scott Parker, allenatore del Fuhlam ed ex centrocampista del Chelsea 2004/2005 allenato dal portoghese. "Ero esattamente nella sua stessa posizione e capisco la frustrazione di José - le sue parole - anche noi eravamo in hotel, pronti per il prepartita e nonostante la Federazione sapesse dal martedì della nostra situazione, il rinvio è arrivato solo mercoledì".