Mancava solo il Leeds all'appello e Kane l'ha punito su calcio di rigore. L'attaccante ha spuntato l'ultime nome sul listone: quella di Bielsa è la 30^ squadra a cui ha segnato almeno una volta nei suoi 153 gol in Premier, ora nessuna è rimasta incolume sotto l'uragano del Tottenham. Qual è quella più trafitta? L'ultima per cui ha giocato prima di far ritorno definitivamente a Londra. E poi c'è una 31^ squadra a cui avrebbe preferito non segnare...

TOTTENHAM-LEEDS 3-0: GOL E HIGHLIGHTS