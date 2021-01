Primi punti nel 2021 per il Newcastle, corsaro per 2-0 sul campo dell'Everton di Carlo Ancelotti: decide una doppietta nella ripresa di Callum Wilson, che interrompe una striscia negativa senza vittorie per i suoi che durava da 11 partite. Alle 18.30 il big-match Arsenal-Manchester United

Il Newcastle sorprende l'Everton di Carlo Ancelotti, battendolo 2-0 e trovando così la vittoria dopo oltre un mese. A Goodison Park decide la doppietta nella ripresa di uno scatenato Callum Wilson: per i Magpies si tratta dei primi punti del 2021 e il primo successo dopo una striscia negativa di 11 partite. Al 72' Wilson va a segno con uno stacco di testa prepotente da centro area su calcio d'angolo di Shelvey: per l'attaccante è il nono gol in campionato, il primo dal lontano 19 dicembre in Premier. All'86' l'attaccante dei Magpies va vicino al raddoppio, con un palo colpito dopo una bella azione in contropiede. Al 93' è sempre Wilson a chiudere i conti, dopo una rapida ripartenza, con un destro appena dentro l'area: è il gol del definitivo 2-0, che regala a Steve Bruce la prima gioia dell'anno nuovo. Il Newcastle sale in classifica a quota 22 punti, l'Everton resta a 33. Domenica in programma altre quattro partite: Chelsea-Burnley, Leicester-Leeds United, West-Ham-Liverpool e Brighton-Tottenham.