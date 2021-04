Linea dura contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. Toni pacifici nei confronti degli altri club fuoriusciti dalla Superlega. Dopo il fallimento del progetto ideato dalle big europee, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel corso di un'intervista rilasciata al Daily Mail è tornato a parlare delle possibili sanzioni nei confronti delle società che non hanno abbandonato l'idea iniziale e che credono che si possa riprendere a parlare del torneo. "Le 12 squadre della Superlega possono essere divise in tre gruppi - ha detto Ceferin -: ci sono i sei club inglesi che sono usciti per primi, poi ci sono gli altri tre (Inter, Milan e Atletico Madrid, ndr) e infine quelli che pensano che la Terra sia piatta e che la Superlega esista ancora. Saranno tutti ritenuti responsabili, vedremo in che modo. Ma c'è una grande differenza tra questi".