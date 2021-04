Cottarelli: "Superlega antistorica e antisportiva”

L’economista Carlo Cottarelli è intervenuto a Sky Calcio Club sul tema della Superlega: "È stata una mossa sbagliata. Mi ha dato l’impressione di voler riportare il mondo al periodo precedente la rivoluzione francese, quando c’erano quelli che avevano certi diritti per nascita, come le 15 squadre fondatrici che avrebbero giocato questo torneo per i prossimi 100 anni. È una cosa completamente antistorica e contraria allo spirito sportivo"

GASPERINI: "TEMEVO FOSSE FINITO IL CALCIO"