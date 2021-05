Il Manchester City vince 2-0 sul campo del Crystal Palace e si porta a un passo dalla conquista della Premier League: sarà titolo in caso di sconfitta del Manchester United a Old Trafford nella super sfida di domenica contro il Liverpool. Bene anche il Chelsea, che batte 2-0 il Fulham, mentre si ferma l'Everton, sconfitto in casa 2-1 dall'Aston Villa. Nell'ultima gara del sabato di Premier, il Brighton batte 2-0 il Leeds

Il Manchester City vince ancora, batte 2-0 il Crystal Palace e si avvicina sempre di più alla conquista della settima Premier League della sua storia. La matematica certezza del titolo per gli uomini di Pep Guardiola potrebbe arrivare già nella giornata di domenica, qualora il Manchester United uscisse sconfitto a Old Trafford dalla sfida contro il Liverpool. E' una magia del Kun Aguero al minuto 57 a sbloccare una partita fino a quel momento complicata, con stop e conclusione di controbalzo con il destro che fa secco il portiere Guaita. Passano solo due minuti per la rete del raddoppio, che mette in discesa il match per il City: ottima conclusione dal limite di Ferran Torres e 2-0. Nelle altre gare del sabato di Premier fa un passo importante il Chelsea in ottica qualificazione alla prossima Champions League, battendo 2-0 il Fulham, mentre l'Everton di Carlo Ancelotti si blocca e perde in casa 2-1 contro l'Aston Villa. Importante successo nei bassifondi della classifica anche per il Brighton, che approfitta della sconfitta del Fulham, batte 2-0 il Leeds e fa un passo importante in ottica salvezza.