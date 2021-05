4/14

N’GOLO KANTE’. Impossibile trattenerlo dopo quella stagione da record, in estate cambia tonalità di blu passando al Chelsea per 36 milioni di euro. Al primo anno in Blues rivincerà la Premier, allenato da Antonio Conte, nel 2019 ci aggiunge l’Europa League con Sarri. Nel frattempo (2018), con un altro “bleu” ancora, è diventato anche Campione del Mondo con la nazionale francese