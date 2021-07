La versione di Paolo sul campionato inglese

La versione di Paolo, la versione più importante: il 2020-21 della Premier League rinasce nella puntata conclusiva della seconda annata del Di Canio Premier Special, che celebra il meglio della stagione.

È un viaggio a ritroso che prepara già il 2021-22, perché molti dei nomi saranno ancora protagonisti e da quanto avvenuto nella campagna sportiva appena conclusa troveranno lo spunto per crescere ancora o per rifarsi. E crescere è sempre possibile: lo dimostrano le due squadre su cui Di Canio si sofferma in maniera particolare, Chelsea e Manchester City. Vincitrici dei due trofei più importanti, la Champions League nella finale faccia a faccia e la Premier League, hanno però ingranato la marcia giusta solo in inverno, dopo una serie di prestazioni contraddittorie: il City non era se stesso, giocava in maniera troppo frenetica e imprecisa, segnava poco e creava pochissimo, mentre il Chelsea, persino in testa alla classifica per alcune ore in novembre, sotto le feste ha perso cinque partite su otto cadendo in classifica e portando così all’esonero di Frank Lampard e all’arrivo di Thomas Tuchel. Di Canio spiega perfettamente il contributo che l’allenatore tedesco ha dato alla squadra, sul piano tattico, psicologico e organizzativo: il recupero di Rudiger e Marcos Alonso, la fiducia in Hudson-Odoi e Kanté, il trio offensivo che si muove continuamente e non dà riferimenti chiari alle difese. Una rinascita coronata con il trionfo nella finale di Champions League a Porto, una sfida tutta inglese che ha dato un significato ancora maggiore alla stagione. Il City e Pep Guardiola, invece, si sono guardati allo specchio ed hanno scoperto che poteva non essere male giocare senza centravanti di ruolo: ecco allora la rotazione dei Foden, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva, Torres a creare pericoli a turno, ecco Gundogan che avanza di posizione e diventa il miglior realizzatore.