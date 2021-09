Sempre in testa il Liverpool, che ad Anfield batte nettamente il Crystal Palace grazie ai gol di Mane, Salah e Keita. Frena il Manchester City, che non va oltre lo 0-0 in casa con il Southampton. Seconda vittoria di fila per l'Arsenal: i Gunners vincono in trasferta con il Burnley, successi fuori casa anche del Brentford sui Wolves e del Watford sul Norwich. Tutti i risultati della 5^ giornata di Premier League

