8/15

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Shacketon, C. Cresswell, Cooper, Junior Firpo; Phillips; Raphinha, Klich, Dallas, James; Rodrigo. All. Bielsa



WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Ogbonna, A. Cresswell; Soucek, Rice; Bowen (90' Dawson), Fornals (78' Vlasic), Benrahma; Antonio (90' Yarmolenko). All. Moyes