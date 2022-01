Premier League, le partite della 21^ giornata

La Premier League non si ferma mai e, dopo i due turni di fine 2021, torna subito in campo anche con l'arrivo del nuovo anno. La 21^ giornata apre il 2022, con tre partite in programma già a Capodanno. E si parte subito forte, con il big match tra l'Arsenal e il Manchester City. Alle ore 16 in campo il Tottenham di Antonio Conte, ospite del Watford, alle ore 18.30 ci sarà Crystal Palace-West Ham (rinviata per Covid Leicester-Norwich). Intenso anche il 2 gennaio, con quattro gare. Tre si giocheranno alle ore 15, mentre alle ore 17.30 ci sarà l'altro big match tra il Chelsea e il Liverpool (rinviata Southampton-Newcastle). Chiude il programma della 21^ giornata la sfida tra Manchester United e Wolverhampton, in programma il 3 gennaio alle 18.30. Tutte le partite saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport.