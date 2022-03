Al rientro dopo due mesi di stop per infortunio, l'attaccante del Leicester va a segno al terzo pallone toccato e firma la vittoria dei suoi per 2-0 a Turf Moor contro il Burnley. Dopo la rete, Vardy ha provocato i tifosi avversari mimando il risultato con le mani. Raggiunto Ian Wright tra i marcatori Over 30 in Premier, il Leicester non vinceva dall'ultima volta con lui in campo BURNLEY-LEICESTER 0-2: GOL E HIGHLIGHTS, VIDEO Condividi

Un rientro in pieno stile Jamie Vardy. L’attaccante del Leicester è tornato in campo a distanza di due mesi dall’infortunio al tendine del ginocchio e si è ripreso subito la scena. Il numero 9 infatti, non disputava una gara ufficiale dallo scorso 29 dicembre 2021, nella gara vinta per 1-0 contro il Liverpool. Entrato in campo al 72’ al posto di Daka, nel recupero della 18esima giornata in trasferta contro il Burnley, gli sono bastati meno di 20 minuti per tornare subito al gol e realizzare lo 0-2 che ha chiuso la gara. Una rete arrivata a cavallo del 90' e celebrata con un'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi della squadra di casa: Vardy si è rivolto a loro e ha mimato il risultato con le mani. La vittoria di Turf Moor permette alla squadra di Rodgers di fare passi avanti in classifica e raggiungere quota 30 punti.

.L'esultanza di Jamie Vardy - ©IPA/Fotogramma

Raggiunto Ian Wright nella classifica marcatori Over 30 leggi anche Fa Cup: fuori il Tottenham, avanza il City Il gol realizzato nella sfida contro il Burnley permette a Jamie Vardy di raggiungere Ian Wright nella classifica dei marcatori Over 30 della Premier League. Quota 93 gol, condivisa con l’ex attaccante dell’Arsenal. Wright si inserì in questa speciale classifica grazie alle stagioni con la maglia dei Gunners tra il 1993 e il 1998, concludendo la sua avventura in Premier con la maglia del West Ham nel 1999. Nel confronto tra Wright e Vardy ci sono numeri simili: entrambi infatti hanno tre stagioni con lo stesso numero di reti realizzate dopo aver superato i 30 anni. 15, 18 e 23 i gol fatti in campionato in tre annate differenti. Con la rete al Burnley l’attaccante del Leicester raggiunge quota 10 reti in questa stagione, il tutto in 17 partite di Premier disputate. Ora all'orizzonte c'è un finale di stagione tutto da vivere per Vardy, pronto a superare Ian Wright e sfondare quota 93 gol.