Proseguono le trattative per l'acquisizione del Chelsea dopo la fine dell'era Abramovich. Tra le cordate che hanno mostrato interesse per i Blues, secondo quanto riportato da Sky News, anche una formata dalla famiglia Ricketts, proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs, e da Ken Griffin, il cui patrimonio è stimato in 26,5 miliardi di dollari: il gruppo dovrebbe presentare un'offerta entro venerdì 18 marzo GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE NEWS LIVE Condividi

Dopo la fine dell'era Abramovich continuano le trattative per l'acquisizione del Chelsea da parte di nuovi proprietari. Diversi i protagonisti interessati a rilevare i Blues attraverso "super consorzi", come sono stati chiamati in Inghilterra. Uno di questi è guidato da Nick Candy, imprenditore immobiliare che da giorni è uscito allo scoperto e che - come riportato da Sky Sports - avrebbe sentito il gruppo formato dagli imprenditori Todd Boehly, Jonathan Goldstein e Hansjorg Wyss, oltre ad aver cercato un accordo con l'ex presidente del Liverpool e della British Airways, Sir Martin Broughton. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky News, si sarebbe fatta avanti anche un'altra mega cordata guidata dalla famiglia Ricketts, proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs, con Ken Griffin, magnate miliardario degli hedge fund.

Cordata Ricketts-Griffin, pronta offerta entro venerdì CHELSEA Tuchel: "Finché ci saranno le maglie giocheremo" Secondo le informazioni di Sky News, la cordata composta dalla famiglia Ricketts e Ken Griffin - coadiuvati probabilmente da altri co-investitori - presenterà un'offerta formale per l'acquisizione del Chelsea entro la giornata di venerdì 18 marzo. A confermare tutto è stato un portavoce del consorzio: "La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs - le parole riportate da Sky News -, può confermare che guiderà un gruppo di investimento in grado di fare un'offerta formale per il Chelsea Football Club entro questo venerdì. In qualità di operatori di lunga data di un'iconica squadra sportiva professionistica, la famiglia Ricketts e i loro partner comprendono l'importanza di investire per il successo in campo, rispettando le tradizioni del club, dei tifosi e della comunità. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani a tempo debito".

Chi sono i Ricketts e Griffin FINE DI UN'ERA Dal suo avvento nessuno ha speso più di Abramovich Proprietari dei Chicago Cubs e solidissimi dal punto di vista finanziario, negli ultimi sei anni i Ricketts hanno permesso alla franchigia di baseball di vivere i momenti più vincenti della sua storia. Non solo hanno vinto le World Series, ma hanno anche completato la ristrutturazione - costata un miliardo di dollari - di Wrigley Field, che essendo stata costruita nel 1914 rappresenta una delle arene sportive più storiche degli Stati Uniti: si è trattato del più grande progetto di restauro di uno stadio finanziato da privati nella storia degli Stati Uniti. Prima di affermarsi nel mondo dello sport, la famiglia Ricketts ha fatto fortuna grazie alla fondazione della società di brokeraggio online TD Ameritrade, ora conosciuta con il nome di The Charles Schwab Corporation. L'appoggio di Ken Griffin rende ancor più forte economicamente la cordata: fondatore e amministratore delegato di Citadel, è uno dei dirigenti di maggior successo nella storia di Wall Street e il suo patrimonio è stato stimato da Forbes in 26,5 miliardi di dollari.