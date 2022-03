I supporters dei blues potranno acquistare i biglietti per le partite in trasferta di Premier League, quelle di FA Cup e quelle della squadra femminile (anche quelle disputate in casa). Vendita ancora bloccata per i match casalinghi di Premier League. Lo ha annunciato il Ministro dello Sport britannico, Nigel Huddleston

Questo mercoledì il governo britannico ha annunciato un allentamento delle sanzioni nei confronti del Chelsea, in merito al blocco per i tifosi di acquistare biglietti per seguire la propria squadra: ai supporters dei blues sarà d'ora in avanti consentita la possibilità di acquistare biglietti, ma solo per: le partite in trasferta di Premier League; le partite di FA Cup (il Chelsea si è qualificato per le semifinali e giocherà contro il Crystal Palace a Wembley il weekend del 16 aprile); le partite casalinghe della squadra femminile. Tutti i ricavati andranno o alla lega organizzatrice del torneo (Premier League, FA Cup, Women's Super League) o al club ospitante, nel caso dei match in trasferta. Nessun allentamento invece per i match di Premier League che si svolgeranno a Stamford Bridge, in cui sarà consentito l'accesso ai soli detentori di abbonamento, o a coloro che avevano già acquistato il biglietto prima che il governo dichiarasse le sanzioni per il club. Ad annunciare la modifica è stato il Ministro dello Sport britannico, Nigel Huddleston.