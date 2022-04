L'allenatore del City risponde a Klopp: "Non è vero che sono il migliore. Ma lui lo ammiro tantissimo: con Jurgen il calcio è un posto migliore". Domenica all'Etihad andrà in scena un nuovo atto di una grande rivalità: "Quando mi ritirerò penserò agli anni di Manchester City-Liverpool". Il match si giocherà domenica alle 17:30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Condividi

Intensa e piena di frasi belle e dediche emozionanti. Così potremmo presentare la conferenza stampa di Pep Guardiola, in vista del match più atteso dell'anno in Inghilterra (ma forse non solo), Manchester City-Liverpool, che si giocherà all'Etihad domenica prossima alle 17:30 (match che sarà trasmesso in diretta su Sky). Partendo dalla rivalità, l'allenatore dei Citizens ha usato subito belle parole: "A parte la mia prima stagione, dove nessuna delle due ha fatto prima e seconda, gli altri anni le due squadre sono state le principali rivali: quello che proponiamo fa bene al calcio. L'ho detto molte volte cosa penso del Liverpool. Sono contento di vivere questa rivalità. Noi come Nadal, Federer e Djokovic? La loro rivalità è durata per decenni. Qui si parla di cinque anni, ma è vero che nel calcio le cose cambiano più velocemente. Quando però mi ritirerò e penserò ai miei giorni al Manchester City, mi ricorderò della rivalità con il Liverpool". Poi una breve analisi tattica: "Ci siamo scontrati tante altre volte e ci sono sempre state tante partite all'interno delle partite giocate contro il Liverpool negli anni. Entrambe le squadre sono forti, dovremo cercare di cogliere i loro punti deboli rimanendo comunque noi stessi".

"Klopp rende il calcio un posto migliore in cui vivere" Dal Liverpool a Klopp, questo il pensiero di Guardiola sul collega tedesco: "Ho detto spesso cosa penso di Jurgen. Con lui lottiamo da anni per la vittoria dei campionati. Ci eravamo trovati anche in Bundesliga (Pep al Bayern, Jurgen al Borussia Dortmund, ndr). Bicchiere di vino con lui dopo la partita? Se vinciamo sì", ha commentato scherzando. Poi la splendida dedica: "Klopp rende il mondo del calcio un posto migliore. È un allenatore incredibile. Ammiro quello che fa e il modo in cui giocano le sue squadre". La stima tra i due è ricambiata. Questo venerdì mattina Klopp aveva definito Guardiola il migliore allenatore al mondo. Il commento di Pep: "Non saprei se sono il migliore, è comunque bello sentirselo dire. Lo ringrazio, ma non mi ritengo il migliore. O almeno, non sono diventato allenatore per questo. Se ho ottenuto successi è merito della squadra e del club. Ci sono molti fattori che a volte non si possono neanche controllare, e poi comunque è la strada che conta per arrivare alle vittorie, non i successi".

Frecciatina al Cholo Simeone? E alla domanda se un pareggio potrebbe accontentarlo, Guardiola ha risposto con una battuta, forse una frecciatina simpatica al 'Cholo' Simeone: "Sì, oggi ci alleniamo per restare indietro novanta minuti e difendere lo 0-0", commenta ridendo. Poi torna serio: "No, mai nella mia vita gioco per pareggiare. Giocheremo per essere noi stessi e ci prepareremo sempre cercando il modo di avere la meglio rispetto ai nostri avversari: questo è lo sport". Il Manchester City è la migliore squadra al mondo? "Sì, tanto lo dicono tutti, anche i nostri avversari, così almeno se poi perdono hanno già la scusa pronta: 'Eh, loro sono i migliori'. Ma piace dirlo anche a me: i miei giocatori sono eccezionali".