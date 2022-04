L'allenatore del Liverpool presenta in conferenza stampa il big match dell'Etihad Stadium, in programma domenica alle 17.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e anche in 4K): "Partita decisiva? Non posso decidere ciò che la gente pensa, sono solo contento di fare parte di un evento così. Pep miglior allenatore al mondo, folle la continuità che le nostre due squadre hanno avuto negli ultimi anni" CITY-LIVERPOOL, NEL 2015 L'ULTIMA SFIDA SENZA GUARDIOLA E KLOPP Condividi

"Guardiola è il miglior allenatore del mondo e siamo tutti d’accordo su questo. Se qualcuno non è d’accordo, davvero non capisco come faccia". Jurgen Klopp non nasconde l'ammirazione per il suo prossimo avversario in vista della partita contro il Manchester City, sfida di cartello della 31^ giornata di campionato in Premier League. Domenica, con fischio d'inizio alle 17:30, si sfidano la prima e la seconda della classe: 73 punti per la formazione di Pep Guardiola, 72 per i Reds. "Partita decisiva? Non posso decidere ciò che la gente pensa, sono solo contento di fare parte di un evento del genere" sorride Klopp in conferenza stampa.

"Noi e il City abbiamo avuto una continuità folle" approfondimento Filosofie, Wonderwall Pep contro heavy metal Klopp All'incrocio dell'Etihad Stadium City e Liverpool arrivano dopo aver vinto l’andata dei quarti di finale di Champions League: la squadra di Guardiola ha superato l'Atletico Madrid in casa grazie al gol di De Bruyne, quella di Klopp ha ipotecato la semifinale con un 3-1 sul campo del Benfica. “Mi aspetto una grande partita - ammette Klopp - a volte negli scontri diretti per la vetta non è così ma stavolta ci sono due squadre che se la giocano". In Premier il City ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate mentre il Liverpool ha dalla sua una striscia di 10 vittorie consecutive. "È folle la continuità che queste due squadre hanno avuto negli ultimi anni - sottolinea Klopp - non mi sento di dire di essere grato al City per quanto hanno tenuto alto il livello, ma sicuramente non hanno danneggiato la nostra crescita come squadra e filosofia di calcio".

"Overthinking? Pep era ironico" approfondimento Sei più mancunian o scouser? Scoprilo... Di fronte due delle squadre più forti al mondo. Klopp cerca anche di distendere il clima: "City-Liverpool miglior rivalità della storia della Premier? Chi l’ha detto? Jamie Carragher? Allora è così!". E scherza anche sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori: "L’ultima volta che ho guardato il mio smartphone stavano tutti bene". L'ironia resta quando si tratta di commentare il concetto di "overthinking", usato da Guardiola ("Penso troppo, ecco perché ho ottimi risultati in Champions League. Domani giochiamo in 12") alla vigilia della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: "Pep era ironico. Tutti noi pensiamo tanto ed è il motivo per cui a volte facciamo degli errori e altre volte troviamo le soluzioni giuste. Pensare tanto è ciò che ci rende indipendenti".