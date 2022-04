L'attaccante egiziano ha parlato del rinnovo di contratto con i Reds: "Non posso parlare di me adesso, ma devo concentrarmi sulla squadra. Resto ottimista". E sulla sfida contro il Manchester City di Guardiola: "Non è una gara decisiva. Dobbiamo concentrarci partita per partita"

Mohamed Salah ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. L'ex Roma e Fiorentina ha così parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sports UK: "Onestamente cosa posso dire... Ci sono un sacco di persone che ne parlano. Non voglio, non posso parlare di me stesso adesso. Siamo in un periodo molto importante della stagione. Per me e per la squadra, quindi devo solo parlare della squadra e concentrarmi sul campo. Questa è la cosa più importante. Questo è ciò che posso dire ecco. Direi che resto ottimista... Si dice ottimista no? Vediamo che succede..."