City e Liverpool arriveranno allo scontro diretto (live su Sky) con una statistica clamorosa: nelle ultime quatto stagioni (2018/19 - oggi) hanno conquistato rispettivamente 338 e 337 punti. Un solo punto le separa quindi non soltanto nella classifica attuale, ma anche in quella delle ultime 144 "giornate". In Europa c'è qualcuno che ha fatto meglio? Ecco la classifica "incrociata" dei top campionati. Dati Transfermarkt

City-Liverpool live domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, anche in 4K