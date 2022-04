Il centrocampista, 11 gol e 9 assist con il City, presenta la super sfida dell'Etihad Stadium contro il Liverpool, in programma domenica alle 17.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e anche in 4K): "Sono molto carico per la partita: è una grande occasione, per la squadra e anche per me. Non sento pressione, Guardiola importante per la mia carriera. I tempi da mascotte? Li ricordo con piacere" CITY-LIVERPOOL, NEL 2015 L'ULTIMA SFIDA SENZA GUARDIOLA E KLOPP Condividi

"Sono molto carico per la partita: è una grande occasione, per la squadra e anche per me. Sono pronto, non vedo l'ora". Parola di Phil Foden, uno dei giocatori di maggiore qualità nel Manchester City di Pep Guardiola, atteso domenica alle 17:30 dallo scontro diretto contro il Liverpool, in programma all'Etihad Stadium e valido per la 31^giornata di Premier League. 73 punti per i Citizens, 72 per i Reds: prima contro seconda. Il 3 ottobre 2021 ad Anfield terminò 2-2 e Foden firmò con De Bruyne le reti che permisero al City di rispondere alle reti di Mané prima e Salah poi. "Mi piacerebbe giocare come nella partita di andata - assicura Foden ai microfoni di Sky Sport - quella è stata una grande performance di tutta la squadra, non solo mia".

"Ero raccattapalle e mascotte, fiero di quei giorni" approfondimento Allenati da Pep e da Klopp: sono solo 5 fortunati Con 11 reti e 9 assist in 35 partite tra Premier e coppe, Foden è sempre più al centro del City. Il 21enne di Stockport sorride ripensando agli anni vissuti da mascotte della squadra, quando ancora bambino accompagnava all'ingresso in campo i giocatori: "Ero un raccattapalle e ho visto tanti grandi giocatori: è stato bello - sorride - ricordo bene le immagini di quando facevo la mascotte del City, è divertente guardarle e vedere dove tutto ha avuto inizio. Adesso sono molto contento di dove sono arrivato". E di scendere in campo con la maglia della sua squadra del cuore: "So bene cosa significa questa partita per il City, perchè prima di tutto sono anche io un tifoso. Spero davvero che ci possano aiutare sul campo". Dove domenica sarà spettacolo: "Guardate City-Liverpool su Sky Sport" è l'appello dello stesso Foden.

"Non sento pressione, Guardiola importante per me" approfondimento Tutti gli acquisti per diventare City e Liverpool Nato il 28 maggio del 2000, Foden ha già giocato con il City 159 partite ufficiali, segnando 42 reti e servendo 31 assist. Merito della fiducia riposta in lui da Guardiola: "L'allenatore è stato molto importante per me, quando da ragazzino sono arrivato in prima squadra. Mi ha mostrato come giocare di squadra e gli sono molto grato per quello che ha fatto". Oggi Foden è al centro del City ma "in realtà non sento troppa pressione su di me - assicura a Sky Sport - devo stare tranquillo, giocare in fiducia, dare il mio meglio in campo e sono sicuro che andrà bene".