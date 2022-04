13/20

MARIO GOETZE



Klopp è l'allenatore che lo lancia in prima squadra, facendolo esordire in Bundesliga e in Europa. Ad aprile 2013 la notizia del suo passaggio al Bayern dalla stagione seguente: Guardiola, che aveva già firmato con i bavaresi (anche lui a partire dalla stagione dopo), lo vuole perché pensa di poterlo far giocare come faceva con Messi al Barcellona. Chiuso il triennio di Pep al Bayern, lui tornerà al Dortmund, ma ormai Klopp non c'è più