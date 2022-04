Secondo scontro diretto consecutivo tra City e Liverpool, questa volta con in palio la finale di Fa Cup: la spunta il Liverpool, trascinata da un super Mané, che si impone 3-2. Il primo gol del senegalese (il parziale 2-0 a favore dei Reds) arriva in modo clamoroso: Steffen tentenna troppo con la palla tra i piedi, vicino la linea di porta, e l'attaccante in scivolata lo beffa mettendo in rete

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 2-3, REDS IN FINALE