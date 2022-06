Klopp saluta Mané: "Una leggenda va via"

Le parole di Jürgen Klopp su Mané

"Lo salutiamo con gratitudine e affetto. In questo momento è uno dei migliori giocatori al mondo. Non dobbiamo pensare a cosa perdiamo, ma celebrare il privilegio che abbiamo avuto. I gol che ha segnato, i trofei vinti; una leggenda e un'icona moderna del Liverpool. Dal momento in cui è arrivato, ci ha reso migliori. In quel momento non sono certo avremmo creduto quanto sarebbe stato fondamentale per il club. Avere la sua continuità, stagione dopo stagione, è da esempio per ogni giocatore. Rispetto la sua decisione e sono convinto sia così anche per i tifosi. Se ami il Liverpool devi amare anche Sadio - non c'è scelta. Dobbiamo accettare che la nostra perdita è un guadagno per il Bayern."