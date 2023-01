Pari Brighton all'88', 0-0 tra Liverpool e Chelsea

Premier League in campo per la 21esima giornata: Liverpool e Chelsea pareggiano, vincono West Ham e Aston Villa. Il Brighton segna all'88' il gol del 2-2 contro il Leicester. Alle 18.30 Crystal Palace-Newcastle, domani (domenica 22 gennaio) in programma 3 partite. Chiude il turno Fulham-Tottenham, lunedì alle 21